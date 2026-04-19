Loto Route du Stade Marsais

Marsais

Loto

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:15:00

fin : 2026-04-19 14:15:00

Date(s) :

2026-04-19

L’ADMR Surgères organise un loto à la salle du Chat d’eau, animé par Phil.

A gagner bons de 600€, 200€ et 90€, partie spéciale Switch 2, enceinte, air fryer, jambons secs, nombreux bons cadeaux…

3 parties spéciales

Tombolas et bingo

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Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 76 69 08

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English :

ADMR Surgères organizes a lotto at the Salle du Chat d’Eau, hosted by Phil.

To be won: vouchers worth 600?, 200? and 90?, Switch 2 special game, speaker, air fryer, dried hams, numerous gift vouchers…

3 special games

Raffles and bingo

L’événement Loto Marsais a été mis à jour le 2026-04-14 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin