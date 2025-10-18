Loto Martillac Loisirs Salle de Tout-Vent Martillac

Salle de Tout-Vent Route de Tout Vent Martillac Gironde

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

MARTILLAC LOISIRS organise son loto annuel

De nombreux lots à gagner

GROS LOT 800 euros en bons d’achats

BON ACHATS 200 euros et 250 euros

Lots de viandes, filets garnis, plateaux fromages… .

Salle de Tout-Vent Route de Tout Vent Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 72 12 18 loisirsmartillac@gmail.com

