Loto Martillac Loisirs Salle de Tout-Vent Martillac
Loto Martillac Loisirs Salle de Tout-Vent Martillac samedi 18 octobre 2025.
Loto Martillac Loisirs
Salle de Tout-Vent Route de Tout Vent Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
MARTILLAC LOISIRS organise son loto annuel
De nombreux lots à gagner
GROS LOT 800 euros en bons d’achats
BON ACHATS 200 euros et 250 euros
Lots de viandes, filets garnis, plateaux fromages… .
Salle de Tout-Vent Route de Tout Vent Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 72 12 18 loisirsmartillac@gmail.com
English : Loto Martillac Loisirs
German : Loto Martillac Loisirs
Italiano :
Espanol : Loto Martillac Loisirs
L’événement Loto Martillac Loisirs Martillac a été mis à jour le 2025-09-23 par Sud Bordeaux Tourisme