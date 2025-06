Loto – Salle polyvalente Maubourguet 22 juin 2025 15:00

Hautes-Pyrénées

Loto Salle polyvalente MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

L’association Club Automne-Solidarités 65 (Rabastens-de-Bigorre & Maubourguet)

organise un grand loto à la salle polyvalente.

Animation assurée par Christian

De nombreux lots sont à gagner, dont des bons d’achats mais aussi des filets garnis, lots gourmands, centrale vapeur, barbecue, salon de jardin…

Une partie sera dédiée aux enfants

Un espace de buvette et de petite restauration sera disponible sur place

Ne manquez pas cette soirée conviviale et pleins de surprises

.

Salle polyvalente MAUBOURGUET

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 86 90 93

English :

The Club Automne-Solidarités 65 association (Rabastens-de-Bigorre & Maubourguet)

organizes a big lotto at the salle polyvalente.

Entertainment: provided by Christian

Many prizes are up for grabs, including shopping vouchers, but also fillets garnis, gourmet prizes, a steam generator, a barbecue, garden furniture?

A section will be dedicated to children

Refreshments and snacks will be available on site

Don’t miss this convivial evening full of surprises!

German :

Der Verein Club Automne-Solidarités 65 (Rabastens-de-Bigorre & Maubourguet)

organisiert ein großes Lotto in der Mehrzweckhalle.

Moderation: wird von Christian übernommen

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen, darunter Einkaufsgutscheine, aber auch Netze, Schlemmerpreise, Dampfbügelstationen, Grills, Gartenmöbel?

Ein Teil ist den Kindern gewidmet

Vor Ort gibt es eine Bar und kleine Snacks

Verpassen Sie diesen geselligen Abend mit vielen Überraschungen nicht!

Italiano :

L’associazione Club Automne-Solidarités 65 (Rabastens-de-Bigorre & Maubourguet)

organizza una grande tombola alla Salle Polyvalente.

Intrattenimento: a cura di Christian

Ci sono molti premi in palio, tra cui buoni spesa, sacchetti, premi gastronomici, un generatore di vapore, un barbecue, mobili da giardino?

Una sezione sarà dedicata ai bambini

Un’area di ristoro e snack sarà disponibile sul posto

Non perdetevi questa serata conviviale e piena di sorprese!

Espanol :

La asociación Club Automne-Solidarités 65 (Rabastens-de-Bigorre & Maubourguet)

organiza un gran bingo en la Sala Polivalente.

Animación: a cargo de Christian

Se sortearán numerosos premios, como vales de compra, bolsas de botín, premios gastronómicos, un generador de vapor, una barbacoa, muebles de jardín..

Una sección estará dedicada a los niños

Habrá una zona de refrescos y tentempiés in situ

No se pierda esta agradable velada llena de sorpresas

