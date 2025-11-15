Loto

Melleroy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Le comité des fêtes de Melleroy organise un loto avec de nombreux lots à gagner ! Buvette, sandwichs et pâtisseries sur place.

Le comité des fêtes de Melleroy organise un loto avec de nombreux lots à gagner ! Buvette, sandwichs et pâtisseries sur place. .

Melleroy 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 24 81

English :

The Comité des fêtes de Melleroy is organizing a bingo with lots of prizes to be won! Refreshments, sandwiches and pastries on sale.

German :

Das Festkomitee von Melleroy organisiert ein Lotto, bei dem es viele Preise zu gewinnen gibt! Getränke, Sandwiches und Gebäck vor Ort.

Italiano :

Il Comitato del Festival di Melleroy organizza una tombola con tanti premi in palio! Sono disponibili rinfreschi, panini e pasticcini.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Melleroy organiza un bingo con muchos premios Habrá refrescos, bocadillos y pasteles.

L’événement Loto Melleroy a été mis à jour le 2025-10-25 par OT 3CBO