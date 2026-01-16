LOTO

Menetou-Râtel Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez au super loto de Menetou-Râtel!

Ouverture des portes à partir de 16h30

Tentez de gagner de nombreux lots ! .

Menetou-Râtel 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 04 47 95 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LOTO Menetou-Râtel a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois