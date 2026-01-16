LOTO Menetou-Râtel
LOTO Menetou-Râtel samedi 28 février 2026.
LOTO
Menetou-Râtel Cher
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Venez au super loto de Menetou-Râtel!
Ouverture des portes à partir de 16h30
Tentez de gagner de nombreux lots ! .
Menetou-Râtel 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 04 47 95 48
