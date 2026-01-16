LOTO Menetou-Râtel

LOTO Menetou-Râtel samedi 28 février 2026.

Menetou-Râtel Cher

Début : 2026-02-28 18:00:00
2026-02-28

Venez au super loto de Menetou-Râtel!
Ouverture des portes à partir de 16h30
Tentez de gagner de nombreux lots !   .

Menetou-Râtel 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 04 47 95 48 

