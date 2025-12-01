Loto Route de Teillé Mésanger

Loto

Route de Teillé Complexe culturel du Phénix Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le Handball Club de Mésanger organise un loto le dimanche 14 décembre.

Bons d’achats, paniers garnis et de nombreux autres lots pour un total de 2500€ de lots.

Buvette et snacks sucrés/salés

2€ la carte.

Ouverture des portes à 12h. Réservations maintenues jusqu’à 13h15.

Réservations par SMS ou téléphone.

Organisé par le Handball Club de Mésanger. .

Route de Teillé Complexe culturel du Phénix Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 12 36 31

English :

The Mésanger Handball Club is organizing a bingo on Sunday December 14.

L’événement Loto Mésanger a été mis à jour le 2025-12-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis