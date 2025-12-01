Loto Route de Teillé Mésanger
Loto Route de Teillé Mésanger dimanche 14 décembre 2025.
Loto
Route de Teillé Complexe culturel du Phénix Mésanger Loire-Atlantique
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Le Handball Club de Mésanger organise un loto le dimanche 14 décembre.
Bons d’achats, paniers garnis et de nombreux autres lots pour un total de 2500€ de lots.
Buvette et snacks sucrés/salés
2€ la carte.
Ouverture des portes à 12h. Réservations maintenues jusqu’à 13h15.
Réservations par SMS ou téléphone.
Organisé par le Handball Club de Mésanger. .
Route de Teillé Complexe culturel du Phénix Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 12 36 31
English :
The Mésanger Handball Club is organizing a bingo on Sunday December 14.
