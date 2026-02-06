Loto Centre socio-culturel de Magny Metz
Loto Centre socio-culturel de Magny Metz samedi 25 avril 2026.
Loto
Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles 57000 Metz Metz Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 18:30:00
2026-04-25
Grand Loto ambiance festive
De nombreux lots à gagner, rires et bonne humeur garantis !
Restauration et buvette sur place.Un événement organisé par CFSC.Tout public
English :
Grand Loto festive atmosphere
Lots of prizes to be won, laughter and fun guaranteed!
Catering and refreshments on site, organized by CFSC.
