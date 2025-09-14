Loto MICI Doubs Rue de la corvée Ornans

Rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans Doubs

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-09-14 14:00:00

ℹ Venez participer au loto géant organisé par l’association MICI Doubs. C’est dans une ambiance conviviale que Zora animera ce loto. Valeur totale des lots 6 500 €. 4 février à 14h, au CAL, entrée 20€.

Réservation conseillée .

Rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 70 92 37

