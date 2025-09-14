Loto MICI Doubs Rue de la corvée Ornans
Loto MICI Doubs Rue de la corvée Ornans dimanche 14 septembre 2025.
Loto MICI Doubs
Rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans Doubs
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 14:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
ℹ Venez participer au loto géant organisé par l’association MICI Doubs. C’est dans une ambiance conviviale que Zora animera ce loto. Valeur totale des lots 6 500 €. 4 février à 14h, au CAL, entrée 20€.
Réservation conseillée .
Rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 70 92 37
English : Loto MICI Doubs
German : Loto MICI Doubs
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto MICI Doubs Ornans a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON