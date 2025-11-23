Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto Mirabel-aux-Baronnies

Loto Mirabel-aux-Baronnies dimanche 23 novembre 2025.

Ecole de Mirabel et salle des fêtes de Piégon Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Début : 2025-11-23 14:00:00
2025-11-23

Lote organisé par l’APE Renaud Séchan
Cartons 4€ l’unité, 11€ les 3 cartons, 17€ les 5 cartons
Ecole de Mirabel et salle des fêtes de Piégon Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 82 38 92  ape.renaudsechan@gmail.com

English :

Lote organized by APE Renaud Séchan
Boxes: 4? each, 11? for 3 boxes, 17? for 5 boxes

German :

Lotto, organisiert von der EV Renaud Séchan
Kartons: 4? pro Stück, 11? für 3 Kartons, 17? für 5 Kartons

Italiano :

Lotteria organizzata dall’Associazione Genitori Renaud Séchan
Scatole: 4? ciascuna, 11? per 3 scatole, 17? per 5 scatole

Espanol :

Rifa organizada por la Asociación de Padres Renaud Séchan
Cajas: 4? cada una, 11? para 3 cajas, 17? para 5 cajas

