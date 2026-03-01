Loto Salle Polyvalente Mittelbronn

Loto

Salle Polyvalente 25 rue de Sarrebourg Mittelbronn Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Nombreux lots à gagner. Buvette et petite restauration sur place. Organisé par la Chorale Saint Augustin.Tout public

Salle Polyvalente 25 rue de Sarrebourg Mittelbronn 57370 Moselle Grand Est +33 6 70 19 69 02 chorale.saint.augustin2@gmail.com

Many prizes to be won. Refreshments and snacks on site. Organized by the Chorale Saint Augustin.

