Loto Salle Polyvalente Mittelbronn dimanche 29 mars 2026.
Loto
Salle Polyvalente 25 rue de Sarrebourg Mittelbronn Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Nombreux lots à gagner. Buvette et petite restauration sur place. Organisé par la Chorale Saint Augustin.Tout public
Salle Polyvalente 25 rue de Sarrebourg Mittelbronn 57370 Moselle Grand Est +33 6 70 19 69 02 chorale.saint.augustin2@gmail.com
English :
Many prizes to be won. Refreshments and snacks on site. Organized by the Chorale Saint Augustin.
L’événement Loto Mittelbronn a été mis à jour le 2026-03-09 par OT PAYS DE PHALSBOURG