Loto MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé
Loto MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé vendredi 3 avril 2026.
Loto MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 3 avril 2026, 19h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
Jouez en famille ! Les bénéfices serviront aux séjours d’été.
En avril ce sera soirée chiffre à la MJC!
Venez vous amuser en faisant une partie endiablée de Loto !
Après son franc succès l’année dernière la MJC vous propose de continuer a se retrouver les 1ers vendredis de chaque mois. Les ingrédients de ses soirées restent les mêmes :
Une proposition artistique / des surprises + des jeux de société pour tous les âges + votre bonne humeur = les 1ers vendredis.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-03T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-03T22:00:00.000+02:00
1
MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine