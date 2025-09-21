Loto MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Loto MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé vendredi 3 avril 2026.

Loto MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 3 avril 2026, 19h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Jouez en famille ! Les bénéfices serviront aux séjours d’été.

En avril ce sera soirée chiffre à la MJC!

Venez vous amuser en faisant une partie endiablée de Loto !

Après son franc succès l’année dernière la MJC vous propose de continuer a se retrouver les 1ers vendredis de chaque mois. Les ingrédients de ses soirées restent les mêmes :

Une proposition artistique / des surprises + des jeux de société pour tous les âges + votre bonne humeur = les 1ers vendredis.

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine