Loto MJC Venarey Espace Simone Veil Venarey-les-Laumes

Loto MJC Venarey Espace Simone Veil Venarey-les-Laumes samedi 28 mars 2026.

Loto MJC Venarey

Espace Simone Veil Avenue Jean-Jaurès Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28 23:30:00

Date(s) :
2026-03-28

Loto de la MJC de Venarey   .

Espace Simone Veil Avenue Jean-Jaurès Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 12 73  contact@mjc-venarey-les-laumes.fr

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English : Loto MJC Venarey

L’événement Loto MJC Venarey Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-03-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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