Loto

Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Venez participer au loto organisé par le Comité d’Animations de Monfaucon.

Loto au profit de la restauration de retable de l’église Notre-Dame à Monfaucon.

Séjour au puy du fou pour 2 personnes 2 jours + 1 nuit hôtel + spectacle ‘noce de feu’.

Bons d’achat Paniers garnis Soirée cabaret pour 2 personnes soins thermal lots surprises.

Buvette et vente de pâtisseries.

Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 54 11 39 secretariat@monfaucon65.com

English :

Come and take part in the bingo organized by the Comité d’Animations de Monfaucon.

Lotto to benefit the restoration of the Notre-Dame church in Monfaucon.

Stay at puy du fou for 2 people 2 days + 1 night hotel + ‘noce de feu’ show.

Shopping vouchers gift baskets cabaret evening for 2 spa treatments surprise prizes.

Refreshment bar and sale of pastries.

