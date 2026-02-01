Loto Salle des fêtes Monfaucon
Loto Salle des fêtes Monfaucon dimanche 22 février 2026.
Loto
Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-22 14:00:00
2026-02-22
Venez participer au loto organisé par le Comité d’Animations de Monfaucon.
Loto au profit de la restauration de retable de l’église Notre-Dame à Monfaucon.
Séjour au puy du fou pour 2 personnes 2 jours + 1 nuit hôtel + spectacle ‘noce de feu’.
Bons d’achat Paniers garnis Soirée cabaret pour 2 personnes soins thermal lots surprises.
Buvette et vente de pâtisseries.
Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 54 11 39 secretariat@monfaucon65.com
English :
Come and take part in the bingo organized by the Comité d’Animations de Monfaucon.
Lotto to benefit the restoration of the Notre-Dame church in Monfaucon.
Stay at puy du fou for 2 people 2 days + 1 night hotel + ‘noce de feu’ show.
Shopping vouchers gift baskets cabaret evening for 2 spa treatments surprise prizes.
Refreshment bar and sale of pastries.
