Loto Salle des fêtes Monlezun

Salle des fêtes MONLEZUN Monlezun Gers

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Soirée loto Venez tenter votre chance !

Retrouvez-vous pour une soirée conviviale et pleine de suspense avec la soirée loto de l’école de musique les Cadets de Pardiac !

Que vous soyez un joueur aguerri ou débutant, cette soirée est l’occasion parfaite de passer un bon moment entre amis ou en famille.

– Bons d’achats de 20€ à 300€

– 12 parties + 1 partie bingo

– Buvette sur place

Salle des fêtes MONLEZUN Monlezun 32230 Gers Occitanie +33 7 86 84 49 35 morgane.dufour1@gmail.com

Lotto night Come and try your luck!

Join us for an evening of fun and suspense at the Cadets de Pardiac music school’s lotto evening!

Whether you’re a seasoned player or a beginner, this evening is the perfect opportunity to spend some quality time with friends and family.

– Vouchers from 20? to 300?

– 12 games + 1 bingo game

– On-site refreshment bar

