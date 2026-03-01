Loto Salle des fêtes Monlezun
Loto Salle des fêtes Monlezun vendredi 13 mars 2026.
Loto
Salle des fêtes MONLEZUN Monlezun Gers
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Soirée loto Venez tenter votre chance !
Retrouvez-vous pour une soirée conviviale et pleine de suspense avec la soirée loto de l’école de musique les Cadets de Pardiac !
Que vous soyez un joueur aguerri ou débutant, cette soirée est l’occasion parfaite de passer un bon moment entre amis ou en famille.
– Bons d’achats de 20€ à 300€
– 12 parties + 1 partie bingo
– Buvette sur place
Salle des fêtes MONLEZUN Monlezun 32230 Gers Occitanie +33 7 86 84 49 35 morgane.dufour1@gmail.com
English :
Lotto night Come and try your luck!
Join us for an evening of fun and suspense at the Cadets de Pardiac music school’s lotto evening!
Whether you’re a seasoned player or a beginner, this evening is the perfect opportunity to spend some quality time with friends and family.
– Vouchers from 20? to 300?
– 12 games + 1 bingo game
– On-site refreshment bar
