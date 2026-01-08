Loto Monpazier
Loto Monpazier jeudi 15 janvier 2026.
Loto
Salle des fêtes Monpazier Dordogne
Début : 2026-01-15
fin : 2026-01-15
2026-01-15
Loto école de rugby de Monpazier.
Bon d’achat de 300€.
5 bons d’achat carburant de 50€.
5 plateaux de fromage.
5 volailles.
5 lots de 4 magrets.
5 filets garnis.
5 corbeilles de fruits et légumes.
Buvette et crêpes. .
Salle des fêtes Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 98 06 24 poumeau.philippe@orange.fr
English :
