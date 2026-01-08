Loto

Salle des fêtes Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Loto école de rugby de Monpazier.

Bon d’achat de 300€.

5 bons d’achat carburant de 50€.

5 plateaux de fromage.

5 volailles.

5 lots de 4 magrets.

5 filets garnis.

5 corbeilles de fruits et légumes.

Buvette et crêpes. .

Salle des fêtes Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 98 06 24 poumeau.philippe@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto Monpazier a été mis à jour le 2026-01-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides