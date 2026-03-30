LOTO Montaigu-le-Blin
LOTO Montaigu-le-Blin mercredi 11 novembre 2026.
LOTO
Salle des fêtes de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin Allier
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
10€les 5 cartes
2,5€ le carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Loto organisé par les Amis des Ecoles de Montaigu le Blin
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Salle des fêtes de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 14 13 beaurepaire.charbonnier@orange.fr
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English :
Loto organized by the Friends of the Montaigu le Blin Schools
L’événement LOTO Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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