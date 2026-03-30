LOTO

Salle des fêtes de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

10€les 5 cartes

2,5€ le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Loto organisé par les Amis des Ecoles de Montaigu le Blin

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Salle des fêtes de Montaigu le Blin Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 14 13 beaurepaire.charbonnier@orange.fr

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English :

Loto organized by the Friends of the Montaigu le Blin Schools

L’événement LOTO Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire