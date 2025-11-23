LOTO Montarnaud
LOTO Montarnaud dimanche 23 novembre 2025.
Montarnaud Hérault
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Dans une ambiance conviviale, venez tenter de gagner des lots !
Organisé par l’association La Boule Montarnéenne.
Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84
English :
In a friendly atmosphere, come and try your luck at winning prizes!
Organized by the Boule Montarnéenne association.
German :
In einer freundlichen Atmosphäre können Sie hier versuchen, Preise zu gewinnen!
Organisiert von der Vereinigung La Boule Montarnéenne.
Italiano :
In un’atmosfera amichevole, venite a tentare la fortuna per vincere dei premi!
Organizzato da La Boule Montarnéenne.
Espanol :
En un ambiente agradable, ¡venga y pruebe suerte para ganar premios!
Organizado por La Boule Montarnéenne.
L’événement LOTO Montarnaud a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT