Loto Montastruc
Loto Montastruc dimanche 9 novembre 2025.
Loto
Salle des fêtes Montastruc Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
L’association Fiesta’Montas organise son loto !
À gagner bon d’achat de 100€, filets garnis, viande, plateaux de fruits et légumes, plateaux de fromages.
Bourriche, buvette, pâtisseries.
L’association Fiesta’Montas organise son loto !
À gagner bon d’achat de 100€, filets garnis, viande, plateaux de fruits et légumes, plateaux de fromages.
Bourriche, buvette, pâtisseries. .
Salle des fêtes Montastruc 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 83 45
English : Loto
The Fiesta’Montas association organizes its bingo!
To be won: 100? voucher, fillets, meat, fruit and vegetable platters, cheese platters.
Snacks, refreshments and pastries.
German : Loto
Der Verein Fiesta’Montas organisiert sein Lotto!
Zu gewinnen gibt es einen Einkaufsgutschein über 100?, Filet garnis, Fleisch, Obst- und Gemüseplatten, Käseplatten.
Geldbörse, Getränkestand, Gebäck.
Italiano :
L’associazione Fiesta’Montas organizza la sua tombola!
Premi in palio: buono da 100?, filetti, carne, taglieri di frutta e verdura, taglieri di formaggi.
Snack bar, rinfreschi e dolci.
Espanol : Loto
¡La asociación Fiesta’Montas celebra su bingo!
Premios en juego: vale de 100?, filetes, carne, bandejas de fruta y verdura, bandejas de queso.
Cafetería, refrescos y bollería.
L’événement Loto Montastruc a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Lot-et-Tolzac