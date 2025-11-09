Loto

Salle des fêtes Montastruc Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

L’association Fiesta’Montas organise son loto !

À gagner bon d’achat de 100€, filets garnis, viande, plateaux de fruits et légumes, plateaux de fromages.

Bourriche, buvette, pâtisseries.

Salle des fêtes Montastruc 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 83 45

English : Loto

The Fiesta’Montas association organizes its bingo!

To be won: 100? voucher, fillets, meat, fruit and vegetable platters, cheese platters.

Snacks, refreshments and pastries.

German : Loto

Der Verein Fiesta’Montas organisiert sein Lotto!

Zu gewinnen gibt es einen Einkaufsgutschein über 100?, Filet garnis, Fleisch, Obst- und Gemüseplatten, Käseplatten.

Geldbörse, Getränkestand, Gebäck.

Italiano :

L’associazione Fiesta’Montas organizza la sua tombola!

Premi in palio: buono da 100?, filetti, carne, taglieri di frutta e verdura, taglieri di formaggi.

Snack bar, rinfreschi e dolci.

Espanol : Loto

¡La asociación Fiesta’Montas celebra su bingo!

Premios en juego: vale de 100?, filetes, carne, bandejas de fruta y verdura, bandejas de queso.

Cafetería, refrescos y bollería.

L’événement Loto Montastruc a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Lot-et-Tolzac