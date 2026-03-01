Loto Montbeugny
Loto Montbeugny dimanche 22 mars 2026.
Loto
Salle Etienne Fusil Montbeugny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Grand loto convivial avec de nombreuses parties, un super tour et un super quine avec de beaux bons d’achats à gagner. Nombreux lots dont TV, électroménager et paniers gourmands. Buvette et restauration salée et sucrée sur place pour un moment festif.
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Salle Etienne Fusil Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 96 66 34 comitedesfetesmontbeugny@outlook.fr
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English :
Great friendly lotto with many games, a super round and a super quine with great vouchers to be won. Lots of prizes including TVs, household appliances and gourmet baskets. Refreshments and sweet and savoury snacks on site for a festive occasion.
L’événement Loto Montbeugny a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région