Loto

salles des fêtes Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 20 EUR

3€ la carte, 10€ les 4et 20€ les 10 cartes.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 13:45:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Venez tenter votre chance au grand loto organisé par l’École Saint-Joseph à la salle des fêtes. L’événement promet une après-midi divertissante pour toute la famille.

salles des fêtes Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Come and try your luck at the big lotto organized by École Saint-Joseph at the Salle des Fêtes. The event promises an entertaining afternoon for the whole family.

L’événement Loto Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-12 par Haut Pays du Velay Tourisme