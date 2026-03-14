Loto Salle des fêtes Montignac-Lascaux

Loto

Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 1.5 – 1.5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Loto organisé par l’Espace de Vie du Montignacois

Nombreux lots à gagner

bons d’achat de 500€, 200€, 100€

Aspirateur sans fil

Service à raclette, four électrique

Bons spectacles et visites sites

Et nombreux autres lots.

Bourriche. Buvette, pâtisseries

Ouverture des portes à 13h

Loto organisé par l’Espace de Vie du Montignacois

Nombreux lots à gagner

bons d’achat de 500€, 200€, 100€

Aspirateur sans fil

Service à raclette, four électrique

Bons spectacles et visites sites

Et nombreux autres lots.

Bourriche. Buvette, pâtisseries

Ouverture des portes à 13h .

Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 a-l-m2@orange.fr

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English : Loto

Loto organized by Espace de Vie du Montignacois

Numerous prizes to be won:

vouchers worth 500?, 200?, 100?

Cordless vacuum cleaner

Raclette set, electric oven

Show and site visit vouchers

And many other prizes.

Gourriche. Refreshments and pastries

Doors open at 1pm

L’événement Loto Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère