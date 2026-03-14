Loto Salle des fêtes Montignac-Lascaux
Loto Salle des fêtes Montignac-Lascaux dimanche 29 mars 2026.
Loto
Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 1.5 – 1.5 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Loto organisé par l’Espace de Vie du Montignacois
Nombreux lots à gagner
bons d’achat de 500€, 200€, 100€
Aspirateur sans fil
Service à raclette, four électrique
Bons spectacles et visites sites
Et nombreux autres lots.
Bourriche. Buvette, pâtisseries
Ouverture des portes à 13h
Loto organisé par l’Espace de Vie du Montignacois
Nombreux lots à gagner
bons d’achat de 500€, 200€, 100€
Aspirateur sans fil
Service à raclette, four électrique
Bons spectacles et visites sites
Et nombreux autres lots.
Bourriche. Buvette, pâtisseries
Ouverture des portes à 13h .
Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 a-l-m2@orange.fr
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English : Loto
Loto organized by Espace de Vie du Montignacois
Numerous prizes to be won:
vouchers worth 500?, 200?, 100?
Cordless vacuum cleaner
Raclette set, electric oven
Show and site visit vouchers
And many other prizes.
Gourriche. Refreshments and pastries
Doors open at 1pm
L’événement Loto Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère