Loto Montlieu-la-Garde
Loto Montlieu-la-Garde samedi 31 janvier 2026.
Loto
salle des fêtes Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 18:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Avis à tous les amateurs de lotos nombreux lots à gagner !
.
salle des fêtes Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 98 76 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Attention all bingo fans: lots of prizes to be won!
L’événement Loto Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge