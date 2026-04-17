Montluçon

Loto

70 rue d’Ulm Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:30:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Loto de l’ACPF au profit de la rénovation de l’église Sainte-Thérèse.

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70 rue d’Ulm Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes paroisse-louisetheresedemontlucon@moulins.catholique.fr

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English :

ACPF Loto to benefit the renovation of Sainte-Thérèse church.

L’événement Loto Montluçon a été mis à jour le 2026-04-13 par Montluçon Tourisme