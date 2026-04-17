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Loto Montluçon

Loto Montluçon dimanche 19 avril 2026.

Adresse : 70 rue d'Ulm

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Montluçon

Loto

70 rue d’Ulm Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:30:00
fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Loto de l’ACPF au profit de la rénovation de l’église Sainte-Thérèse.
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70 rue d’Ulm Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   paroisse-louisetheresedemontlucon@moulins.catholique.fr

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English :

ACPF Loto to benefit the renovation of Sainte-Thérèse church.

L’événement Loto Montluçon a été mis à jour le 2026-04-13 par Montluçon Tourisme

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