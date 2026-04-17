Loto Montluçon
Loto Montluçon dimanche 19 avril 2026.
Montluçon
Loto
70 rue d’Ulm Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:30:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Loto de l’ACPF au profit de la rénovation de l’église Sainte-Thérèse.
.
70 rue d’Ulm Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes paroisse-louisetheresedemontlucon@moulins.catholique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ACPF Loto to benefit the renovation of Sainte-Thérèse church.
L’événement Loto Montluçon a été mis à jour le 2026-04-13 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Atelier pédagogique Sceaux de cire Bains Douches Montluçon 17 avril 2026
- Exposition Couleurs créoles Espace Boris Vian Montluçon 18 avril 2026
- Conférence l’ère industrielle du bassin Montluçonnais Place Jean Dormoy Montluçon 18 avril 2026
- Conférence le bison préhistorique Espace Boris Vian Montluçon 18 avril 2026
- Course hippique de Pâques Parc Saint-Jean Rue du Gué de Bedet Montluçon 19 avril 2026