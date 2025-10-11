LOTO (Montmorot) Salle des Fêtes Montmorot

Salle des Fêtes Espace Crochères Montmorot Jura

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11 23:00:00

2025-10-11

Loto organisé par Kéta Kéti Avenir.

Animé par Elisabeth.

Petite restauration sur place (sandwichs, gâteaux, boissons).

Renseignements et réservation au 06 88 28 46 05 .

Salle des Fêtes Espace Crochères Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 28 46 05

