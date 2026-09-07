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AGENDA · Mortroux

Loto Mortroux

dimanche 13 décembre 2026 · Mortroux

Loto Mortroux

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Adresse
Salle des fetes
Ville
23220 Mortroux
Département
Creuse
Tarif

Mortroux

Loto

Salle des fetes Mortroux Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

LOTO
13 décembre
Salle des fêtes de Mortroux

–> Creuse avenir 2005   .

Salle des fetes Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English : Loto

L’événement Loto Mortroux a été mis à jour le 2026-09-07 par Portes de la Creuse en Marche

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