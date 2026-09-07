Informations pratiques

Mortroux

Loto

Salle des fetes Mortroux Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

LOTO

13 décembre

Salle des fêtes de Mortroux

–> Creuse avenir 2005 .

Salle des fetes Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Mortroux a été mis à jour le 2026-09-07 par Portes de la Creuse en Marche