AGENDA · Mortroux
Loto Mortroux
dimanche 13 décembre 2026 · Mortroux
Informations pratiques
Mortroux
Loto
Salle des fetes Mortroux Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
LOTO
13 décembre
Salle des fêtes de Mortroux
–> Creuse avenir 2005 .
Salle des fetes Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Loto
L’événement Loto Mortroux a été mis à jour le 2026-09-07 par Portes de la Creuse en Marche
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