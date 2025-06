Loto route de Montilly Moulins 27 juin 2025 07:00

Allier

Loto route de Montilly Espace Villars Moulins Allier

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Soirée loto avec de gros lots à gagner ! Séjour, places pour Le Pal, matériel brico, bons d’achats, tv, aspirateurs,…

route de Montilly Espace Villars

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes moulins@epitech.eu

English :

Lotto evening with big prizes to be won! Holidays, tickets for Le Pal, DIY equipment, shopping vouchers, TVs, vacuum cleaners, etc.

German :

Lottoabend mit großen Preisen zu gewinnen! Aufenthalt, Eintrittskarten für Le Pal, Heimwerkerbedarf, Einkaufsgutscheine, Fernseher, Staubsauger,…

Italiano :

Serata del Lotto con grandi premi in palio! Vacanze, biglietti per Le Pal, attrezzature per il fai da te, buoni spesa, televisori, aspirapolvere, ecc.

Espanol :

Noche de lotería con grandes premios Vacaciones, entradas para Le Pal, material de bricolaje, vales de compra, televisores, aspiradoras, etc.

L’événement Loto Moulins a été mis à jour le 2025-06-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région