Loto Moulins
Loto Moulins vendredi 27 mars 2026.
Loto
Espace Villars Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:30:00
fin : 2026-03-27 00:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Loto du club de gym la Bourbonnaise.
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Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 52 05
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English :
Bourbonnaise gym club bingo.
L’événement Loto Moulins a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région