Loto

Espace Villars Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27 00:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Loto du club de gym la Bourbonnaise.

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Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 52 05

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English :

Bourbonnaise gym club bingo.

L’événement Loto Moulins a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région