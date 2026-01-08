LOTO Mourèze
LOTO Mourèze dimanche 8 février 2026.
LOTO
Route de Salasc Mourèze Hérault

Date :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
20 quines, organisé par l’Association Los Morezols
20 quines Pniers garnis, jambons, vins, et bien d’autres surprises…
Buvette et petite restauration sur place.
Route de Salasc Mourèze 34800 Hérault Occitanie losmorezols@gmail.com
English :
20 quines, organized by the Los Morezols Association
L’événement LOTO Mourèze a été mis à jour le 2026-01-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS