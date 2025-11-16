Loto Salle des fêtes Moux-en-Morvan
Salle des fêtes MOUX-EN-MORVAN Moux-en-Morvan
Début : 2025-11-16 13:30:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Début des jeux à 14h à la salle des fêtes de Moux en Morvan, ouverture des portes à 12h30. Nombreux lots à gagner. Tarifs 20€ la plaque de 6, 30€ 2 plaques de 6, 25€ la plaque de 8, 2€ le bingo, 5€ les 3 bingos. Réservation conseillée .
Salle des fêtes MOUX-EN-MORVAN Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 55 72 59
