Loto Movember de l’Entraide des Cœurs Médocains Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc

Loto Movember de l’Entraide des Cœurs Médocains
Salle des fêtes 6 Rue du Gén de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde
L’association Entraide des cœurs médocains organise son 1er loto. Movember, dans le cadre de la lutte contre le cancer de la prostate.
Tombola.
Buvette et restauration sur place. Sur réservation. Ouverture des portes dès 18h30. .
Salle des fêtes 6 Rue du Gén de Gaulle Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 78 92
