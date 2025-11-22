Loto Movember de l’Entraide des Cœurs Médocains Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc

Loto Movember de l’Entraide des Cœurs Médocains

Salle des fêtes 6 Rue du Gén de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association Entraide des cœurs médocains organise son 1er loto. Movember, dans le cadre de la lutte contre le cancer de la prostate.

Tombola.

Buvette et restauration sur place. Sur réservation. Ouverture des portes dès 18h30. .

Salle des fêtes 6 Rue du Gén de Gaulle Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 78 92

English : Loto Movember de l’Entraide des Cœurs Médocains

German : Loto Movember de l’Entraide des Cœurs Médocains

Italiano :

Espanol : Loto Movember de l’Entraide des Cœurs Médocains

L’événement Loto Movember de l’Entraide des Cœurs Médocains Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Médoc-Vignoble