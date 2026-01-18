Loto multisports Place Louis Chazelas Saint-Léonard-de-Noblat

Loto multisports

Place Louis Chazelas Gymnase municipal Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Loto géant organisé par 3 clubs sportifs, BCUS Basket Club, Noblat Running Evasion et les grimpeurs de Noblat. Les lots s’envolent, venez tenter votre chance sans transpirer.

A gagner, un gros lot, un voyage et près de 5000€ de lots

Buvette et restauration sur place

Ouverture des portes à 12h et début du jeu à 14h .

+33 6 30 35 50 29

