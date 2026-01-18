Loto multisports Place Louis Chazelas Saint-Léonard-de-Noblat
Loto multisports Place Louis Chazelas Saint-Léonard-de-Noblat dimanche 22 février 2026.
Loto multisports
Place Louis Chazelas Gymnase municipal Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : 2026-02-22
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Loto géant organisé par 3 clubs sportifs, BCUS Basket Club, Noblat Running Evasion et les grimpeurs de Noblat. Les lots s’envolent, venez tenter votre chance sans transpirer.
A gagner, un gros lot, un voyage et près de 5000€ de lots
Buvette et restauration sur place
Ouverture des portes à 12h et début du jeu à 14h .
Place Louis Chazelas Gymnase municipal Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 35 50 29
English : Loto multisports
