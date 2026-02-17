LOTO Music Show + SELECTA YANIS Bal à Aude Trèbes Vendredi 13 mars, 19h00 Entrée libre

Un loto en musique pour défendre une association qui fait vivre la musique !

On vous propose un loto pas comme les autres, un loto en musique pour défendre une association qui fait vivre la musique !

Chez nous vous pourrez gagner des lots du monde culturel et musical, avec des places de concerts, de festivals, de spectacles, mais aussi des lots à manger et à boire, à écouter et pour se faire du bien !

On ne pouvait imaginer un loto musical sans concert et nous aurons Selecta Yanis aux platines pour nous ambiancer toute la soirée, que ce soit lors de l’apéro musical en mode sound system dès 19h ou tout au long du loto !

Et attention nous vous avons préparé une animation spécialement pensée par notre joyeuse équipe pour ce Loto Music Show … de l’adrénaline, du fun, de quoi se régaler et de la musique, bien entendu, pour cette soirée que l’on souhaite conviviale et inoubliable !

Apéro musical et ouverture des inscriptions dès 19h, début du loto 20h30

► SELECTA YANIS – animation musicale

Dj reggae ragga dub mais pas que …

Vous avez déjà pu le croiser et ravir vos oreilles avec sa pure sélection de titres à déguster sur nos festivals comme le Regal Sound, ou dans les soirée Nice UP et encore bien d’autres scènes de l’Aude et de l’Hérault … amoureux de la musique, il sait tout donner et où chercher quand il s’agit de bon son. Il sera au taquet pour vous ambiancer et prendre sa part dans l’animation de ce loto musical !

Facebook [https://www.facebook.com/yanis.uloal](https://www.facebook.com/yanis.uloal)

En écoute [https://myspace.com/selectayanis/music/songs](https://myspace.com/selectayanis/music/songs)

► LES LOTS – 3000 € de lots à gagner

Places de concerts, de spectacle et festivals de notre réseau

Paniers garnis à déguster de nos chers producteurs partenaires et autres

Offres bien-être

Ticket d’or Music’al Sol pour la saison 2026/2027

Bons d’achat commerces locaux …

——

Sur place > Petite restauration & buvette produits bios et/ou locaux · parking PMR · CareZone · protections auditives · CB acceptée

Lieu > – Salle Bal à Aude (ZA de Sautès, derrière la Chambre de l’Agriculture) – 22, rue de l’Industrie 11800 Trèbes

Date > le 13 mars dès 19h

+ d’infos sur

Evènement facebook : [https://fb.me/e/6pe77FuZH](https://fb.me/e/6pe77FuZH)

— TARIFS —

Entrée libre – cartons et billets tombola à acheter sur place

1 carton : 3 € – 4 cartons : 10 € – 8 cartons : 16 €

Tombola : 1 € le ticket

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-13T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-13T23:30:00.000+01:00

1

0468104128

Bal à Aude 22, rue de l’Industrie 11800 Trèbes Trèbes 11800 Aude



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

