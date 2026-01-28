Loto musical Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Loto musical Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer mercredi 4 mars 2026.

Loto musical

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 14:45:00
fin : 2026-03-04 16:00:00

Date(s) :
2026-03-04

La résidence Domitys Les Safrans vous propose ce moment convivial avec ce loto musical.
La résidence Domitys Les Safrans vous propose ce moment convivial avec ce loto musical.
Sur inscription.   .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto musical

The Domitys Les Safrans residence invites you to join in the fun with this musical bingo.

L’événement Loto musical Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Normandie Pays d’Auge