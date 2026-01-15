LOTO MVF Montaigu-Vendée
LOTO MVF Montaigu-Vendée samedi 24 janvier 2026.
LOTO MVF
St-Hilaire-de-Loulay Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
.
St-Hilaire-de-Loulay Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 6 43 80 78 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement LOTO MVF Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Terres de Montaigu