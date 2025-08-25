Loto Maison du Temps libre Naives-Rosières

Loto

Loto Maison du Temps libre Naives-Rosières jeudi 11 juin 2026.

Loto

Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières Meuse

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-11 14:00:00
fin : 2026-06-11 18:00:00

2026-06-11

2€ le carton.
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 6 77 11 91 96  animetvous55@gmail.com

English :

2? per box.
Refreshments and snacks on site.

German :

2? pro Karton.
Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

2? a scatola.
Bar e snack in loco.

Espanol :

2? por caja.
Bar de refrescos y aperitivos in situ.

