Loto Maison du Temps libre Naives-Rosières

Loto Maison du Temps libre Naives-Rosières jeudi 11 juin 2026.

Loto

Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières Meuse

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-11 14:00:00

fin : 2026-06-11 18:00:00

2026-06-11

2€ le carton.

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 6 77 11 91 96 animetvous55@gmail.com

English :

2? per box.

Refreshments and snacks on site.

German :

2? pro Karton.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

2? a scatola.

Bar e snack in loco.

Espanol :

2? por caja.

Bar de refrescos y aperitivos in situ.

