Loto Maison du Temps libre Naives-Rosières
Loto Maison du Temps libre Naives-Rosières jeudi 11 juin 2026.
Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières Meuse
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-11 14:00:00
fin : 2026-06-11 18:00:00
2026-06-11
2€ le carton.
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 6 77 11 91 96 animetvous55@gmail.com
English :
2? per box.
Refreshments and snacks on site.
German :
2? pro Karton.
Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
2? a scatola.
Bar e snack in loco.
Espanol :
2? por caja.
Bar de refrescos y aperitivos in situ.
