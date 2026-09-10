Loto Maison du Temps libre Naives-Rosières

Informations pratiques

Naives-Rosières

Loto

Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-01-10 14:00:00

fin : 2027-01-10

Date(s) :

2027-01-10

Buvette et petite restauration sur place.

Accès PMR.Tout public

0 .

Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 7 65 50 88 80 animetvous55@gmail.com

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English :

Refreshments and light meals available on site.

Accessible to people with disabilities.

L’événement Loto Naives-Rosières a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE