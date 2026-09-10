Loto Maison du Temps libre Naives-Rosières
dimanche 10 janvier 2027 · Maison du Temps libre · Naives-Rosières
Informations pratiques
Naives-Rosières
Loto
Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-01-10 14:00:00
fin : 2027-01-10
Date(s) :
2027-01-10
Buvette et petite restauration sur place.
Accès PMR.Tout public
0 .
Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 7 65 50 88 80 animetvous55@gmail.com
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English :
Refreshments and light meals available on site.
Accessible to people with disabilities.
L’événement Loto Naives-Rosières a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE