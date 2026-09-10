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Loto Maison du Temps libre Naives-Rosières

dimanche 10 janvier 2027 · Maison du Temps libre · Naives-Rosières

Loto Maison du Temps libre Naives-Rosières

Informations pratiques

Début
dimanche 10 janvier 2027
Fin
dimanche 10 janvier 2027
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison du Temps libre
Adresse
76 Voie Sacrée
Ville
55000 Naives-Rosières
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Naives-Rosières

Loto

Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-01-10 14:00:00
fin : 2027-01-10

Date(s) :
2027-01-10

Buvette et petite restauration sur place.
Accès PMR.Tout public
0  .

Maison du Temps libre 76 Voie Sacrée Naives-Rosières 55000 Meuse Grand Est +33 7 65 50 88 80  animetvous55@gmail.com

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English :

Refreshments and light meals available on site.
Accessible to people with disabilities.

L’événement Loto Naives-Rosières a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE

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