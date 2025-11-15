Loto Nantilly
Loto Nantilly samedi 15 novembre 2025.
Loto
Nantilly Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 18:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
L’association les amis de l’école vous invite à un super loto avec de nombreux lots.
Buvette et petite restauration sur place. .
Nantilly 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 01 65 89
English : Loto
German : Loto
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto Nantilly a été mis à jour le 2025-11-05 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY