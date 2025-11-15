Loto

Nantilly Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

L’association les amis de l’école vous invite à un super loto avec de nombreux lots.

Buvette et petite restauration sur place. .

Nantilly 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 01 65 89

