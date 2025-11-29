Loto Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin
Loto Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin samedi 29 novembre 2025.
Loto
Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure
Tarif : – –
Début : 2025-11-29 19:00:00
Liste des lots Nintendo Switch, Tv, machine à café Dolce Gusto, tablette, appareil à raclette et bien d’autres.
Restauration sur place. .
Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 77 43 57 65 ecolebuissonniereassociation@gmail.com
