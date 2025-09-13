Loto Nébing
Loto Nébing samedi 13 septembre 2025.
Nébing Moselle
Samedi 2025-09-13 18:30:00
2025-10-04
2025-09-13 2025-10-04 2025-11-08 2025-12-06
Soirée Loto avec de nombreux lots.
Venez tenter votre chance.
Ouverture des portes à 18h30, début des jeux 20h.
Buvette et restauration sur place.Tout public
Nébing 57670 Moselle Grand Est +33 7 80 53 52 93
English :
Lotto evening with lots of prizes.
Come and try your luck.
Doors open at 6.30pm, games start at 8pm.
Refreshments and snacks on site.
German :
Lottoabend mit vielen Preisen.
Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück.
Türöffnung um 18:30 Uhr, Beginn der Spiele um 20:00 Uhr.
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Serata del Lotto con tanti premi.
Venite a tentare la fortuna.
Apertura porte alle 18.30, inizio giochi alle 20.00.
Rinfresco e ristorazione in loco.
Espanol :
Tarde de lotería con muchos premios.
Venga a probar suerte.
Las puertas se abren a las 18.30 y las partidas comienzan a las 20.00.
Refrescos y catering in situ.
L’événement Loto Nébing a été mis à jour le 2025-08-30 par OT DU PAYS SAULNOIS