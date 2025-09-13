Loto Nébing

Loto Nébing samedi 13 septembre 2025.

Loto

Nébing Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 18:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-09-13 2025-10-04 2025-11-08 2025-12-06

Soirée Loto avec de nombreux lots.

Venez tenter votre chance.

Ouverture des portes à 18h30, début des jeux 20h.

Buvette et restauration sur place.Tout public

Nébing 57670 Moselle Grand Est +33 7 80 53 52 93

English :

Lotto evening with lots of prizes.

Come and try your luck.

Doors open at 6.30pm, games start at 8pm.

Refreshments and snacks on site.

German :

Lottoabend mit vielen Preisen.

Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück.

Türöffnung um 18:30 Uhr, Beginn der Spiele um 20:00 Uhr.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Serata del Lotto con tanti premi.

Venite a tentare la fortuna.

Apertura porte alle 18.30, inizio giochi alle 20.00.

Rinfresco e ristorazione in loco.

Espanol :

Tarde de lotería con muchos premios.

Venga a probar suerte.

Las puertas se abren a las 18.30 y las partidas comienzan a las 20.00.

Refrescos y catering in situ.

L’événement Loto Nébing a été mis à jour le 2025-08-30 par OT DU PAYS SAULNOIS