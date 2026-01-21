LOTO

Neffiès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

L’ association Gymnastique Neffiessoise organise au profit des Restos du Coeur un Loto à 16h à la salle des fêtes. 20 Quines, 6 trains de plaisir, tombola. Venez nombreux profiter d’un après-midi convivial et solidaire avec de nombreux lots à gagner. Jambon, bons d’achats, vins etc….

Buvette, gâteaux.

Neffiès 34320 Hérault Occitanie agn34320@gmail.com

English :

The Gymnastique Neffiessoise association is organizing a Loto at 4pm in the Salle des Fêtes in aid of the Restos du Coeur. 20 Quines, 6 pleasure trains, tombola. Come and enjoy a friendly afternoon of solidarity, with lots of prizes to be won. Ham, vouchers, wine, etc….

Refreshments, cakes.

L’événement LOTO Neffiès a été mis à jour le 2026-01-19 par 34 OT AVANT-MONTS