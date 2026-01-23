Loto Nérondes

Loto

Place de la Mairie Nérondes Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’association La Clé des Champs vous invite à une soirée loto conviviale et solidaire au profit des résidents de l’EHPAD de la Rocherie.

Une belle occasion de tenter votre chance tout en partageant un moment chaleureux et généreux, en famille ou entre amis

De nombreux lots de qualité sont à gagner four à pizza d’extérieur, barbecue à gaz, tapis de marche, machine à café Tassimo, air fryer Moulinex, Karcher K3, enceinte JBL, Lego, bons d’achat…

Super Loto aspirateur laveur Dyson

Tarifs

Carton 3 €

Bingo 2 €

Formules avantageuses à 15 €, 20 € et 30 €

Super Loto 4 € le carton ou 12 € les 4 cartons

Buvette et restauration rapide sur place

Réservation conseillée 07 44 92 27 59

️ Seuls les cartons de l’association sont admis. .

Place de la Mairie Nérondes 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 7 44 92 27 59

English :

The association La Clé des Champs invites you to an evening of friendly bingo in aid of the residents of the EHPAD de la Rocherie.

A great opportunity to try your luck while sharing a warm and generous moment, with family or friends?

