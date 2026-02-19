Loto

Nesploy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Loto

Loto. Ouverture des portes à 18h30. Début des jeux à 20h. Nombreux lots et bons d’achat à gagner. Le carton 4€. Restauration et buvette sur place. Réservation au 0638096022 .

Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 43 21 comitedesfetesnesploy@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto Nesploy a été mis à jour le 2026-02-19 par OT GATINAIS SUD