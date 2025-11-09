Loto Neuvy
Loto Neuvy dimanche 9 novembre 2025.
Salle des fêtes Neuvy Allier
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Venez participer au loto de l’association JS Neuvy. De nombreux lots à gagner.
Salle des fêtes Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes jsneuvy.festivites@gmail.com
English :
Come and take part in the JS Neuvy association bingo. Lots of prizes to be won.
German :
Nehmen Sie am Lotto des Vereins JS Neuvy teil. Es gibt viele Lose zu gewinnen.
Italiano :
Partecipate alla tombola dell’associazione JS Neuvy. In palio tanti premi.
Espanol :
Participe en el bingo de la asociación JS Neuvy. Podrás ganar muchos premios.
L’événement Loto Neuvy a été mis à jour le 2025-10-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région