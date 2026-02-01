LOTO Salle des Fêtes Nieulle-sur-Seudre
LOTO Salle des Fêtes Nieulle-sur-Seudre samedi 28 février 2026.
LOTO
Salle des Fêtes Rue des Myosotis Nieulle-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Loto organisé par le club de foot de l’ESNG
.
Salle des Fêtes Rue des Myosotis Nieulle-sur-Seudre 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 62 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto organized by ESNG soccer club
L’événement LOTO Nieulle-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes