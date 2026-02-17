Loto Night Salle polyvalente Chevagnes

Loto Night

Salle polyvalente 5 route Nationale Chevagnes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:45:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

CHEVAGNES, PRÊTS À CRIER QUINE ?!

Le grand LOTO de l’Amicale Laïque arrive !

.

Salle polyvalente 5 route Nationale Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 08 85 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CHEVAGNES, READY TO SHOUT QUINE!

The Amicale Laïque?s big LOTO is coming!

L’événement Loto Night Chevagnes a été mis à jour le 2026-02-17 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région