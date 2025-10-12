Loto Nogent-sur-Vernisson

Loto Nogent-sur-Vernisson dimanche 12 octobre 2025.

Début : 2025-10-12 12:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Loto organisé par la Pétanque Nogentaise au gymnase. A gagner bons d'achat de 30 à 1000 €. Restauration sur place.

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 86 03 36

