Loto Nogent-sur-Vernisson
Loto Nogent-sur-Vernisson dimanche 12 octobre 2025.
Loto
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 12:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Loto
Loto organisé par la Pétanque Nogentaise au gymnase. A gagner bons d’achat de 30 à 1000 €. Restauration sur place. .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 86 03 36
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GATINAIS SUD