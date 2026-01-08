Loto

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 12:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Loto

Loto organisé par l’APE de Nogent. ouverture des portes à 12h début des jeux à 13h30. Nombreux lots. 15 parties. Adultes 4€ le carton/enfants 2€ le carton 2 .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire apenogent0@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-01-08 par OT GATINAIS SUD