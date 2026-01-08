Loto Nogent-sur-Vernisson
Loto Nogent-sur-Vernisson dimanche 1 février 2026.
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2026-02-01 12:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Loto organisé par l’APE de Nogent. ouverture des portes à 12h début des jeux à 13h30. Nombreux lots. 15 parties. Adultes 4€ le carton/enfants 2€ le carton 2 .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire apenogent0@gmail.com
