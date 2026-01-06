Loto Nosta Tennis Club Salon Espace Charles Trenet Salon-de-Provence
Loto Nosta Tennis Club Salon Espace Charles Trenet Salon-de-Provence dimanche 1 février 2026.
Loto Nosta Tennis Club Salon
Dimanche 1er février 2026 de 14h à 17h.
Ouverture des portes à 13h. Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 30 EUR
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
2026-02-01
⏳ SAVE THE DATE ‼️
On vous attend nombreux pour passer une belle après-midi
On se donne rendez-vous le Dimanche 1er Février 2025 à l’espace Charles Trenet à Salon de Provence
Lancement de l’après-midi 14H
ouverture des portes 13H
buvette & restauration rapide sur place
5€ le carton
20€ les 5 cartons
30€ les 10 cartons .
Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 03 78 nostratennisclub@orange.fr
English :
? SAVE THE DATE ??
We look forward to seeing many of you there for a wonderful afternoon
