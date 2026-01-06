Loto Nosta Tennis Club Salon Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Loto Nosta Tennis Club Salon

Dimanche 1er février 2026 de 14h à 17h.

Ouverture des portes à 13h. Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-02-01

⏳ SAVE THE DATE ‼️

On vous attend nombreux pour passer une belle après-midi

On se donne rendez-vous le Dimanche 1er Février 2025 à l’espace Charles Trenet à Salon de Provence



Lancement de l’après-midi 14H

ouverture des portes 13H



buvette & restauration rapide sur place



5€ le carton

20€ les 5 cartons

30€ les 10 cartons .

Espace Charles Trenet 19 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 03 78 nostratennisclub@orange.fr

English :

? SAVE THE DATE ??

We look forward to seeing many of you there for a wonderful afternoon

