Loto Maison de Pays Nyons

Loto

Maison de Pays 128 Promenade la Digue Nyons Drôme

Début : 2025-11-23 14:30:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Nombreux lots paniers garnis, vin, huile, olives, charcuterie, crêpière, gaufrier, multi cuiseur, cafetière expresso… nombreux autres lots et bons d’achat

8 parties + tombola

Buvette et pâtisseries

Maison de Pays 128 Promenade la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 26 96

English :

Numerous prizes: gift baskets, wine, oil, olives, cold meats, crêpe maker, waffle maker, multi-cooker, espresso maker… many other prizes and vouchers

8 games + tombola

Refreshments and pastries

German :

Zahlreiche Preise: Präsentkörbe, Wein, Öl, Oliven, Wurstwaren, Crêpes-Maker, Waffeleisen, Multikocher, Espressokocher… zahlreiche andere Preise und Gutscheine

8 Spiele + Tombola

Getränke und Gebäck

Italiano :

Tanti premi: cesti regalo, vino, olio, olive, salumi, crêpe maker, waffle maker, multi-cucina, macchina per il caffè espresso, ecc

8 giochi + tombola

Rinfresco e pasticceria

Espanol :

Muchos premios: cestas de regalo, vino, aceite, aceitunas, embutidos, crepera, gofrera, multicocina, cafetera espresso, etc. Muchos otros premios y vales

8 juegos + tómbola

Refrescos y bollería

