Loto Maison de Pays Nyons
Loto Maison de Pays Nyons dimanche 23 novembre 2025.
Loto
Maison de Pays 128 Promenade la Digue Nyons Drôme
Début : 2025-11-23 14:30:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Nombreux lots paniers garnis, vin, huile, olives, charcuterie, crêpière, gaufrier, multi cuiseur, cafetière expresso… nombreux autres lots et bons d’achat
8 parties + tombola
Buvette et pâtisseries
Maison de Pays 128 Promenade la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 26 96
English :
Numerous prizes: gift baskets, wine, oil, olives, cold meats, crêpe maker, waffle maker, multi-cooker, espresso maker… many other prizes and vouchers
8 games + tombola
Refreshments and pastries
German :
Zahlreiche Preise: Präsentkörbe, Wein, Öl, Oliven, Wurstwaren, Crêpes-Maker, Waffeleisen, Multikocher, Espressokocher… zahlreiche andere Preise und Gutscheine
8 Spiele + Tombola
Getränke und Gebäck
Italiano :
Tanti premi: cesti regalo, vino, olio, olive, salumi, crêpe maker, waffle maker, multi-cucina, macchina per il caffè espresso, ecc
8 giochi + tombola
Rinfresco e pasticceria
Espanol :
Muchos premios: cestas de regalo, vino, aceite, aceitunas, embutidos, crepera, gofrera, multicocina, cafetera espresso, etc. Muchos otros premios y vales
8 juegos + tómbola
Refrescos y bollería
