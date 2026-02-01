Loto Obersaasheim

Loto Obersaasheim samedi 21 février 2026.

Loto

Obersaasheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Nombreux lots, paniers garnis, brouettes garnies…
Nombreux lots bons d’achats, TV, sèche linge, un week-end spa…   .

Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 82 85 73 

English :

Numerous prizes, filled baskets, filled wheelbarrows…

L’événement Loto Obersaasheim a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach