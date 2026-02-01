Loto Obersaasheim
Loto Obersaasheim samedi 21 février 2026.
Loto
Obersaasheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date :
Début : Samedi 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Nombreux lots, paniers garnis, brouettes garnies…
Nombreux lots bons d’achats, TV, sèche linge, un week-end spa… .
Obersaasheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 82 85 73
English :
Numerous prizes, filled baskets, filled wheelbarrows…
L’événement Loto Obersaasheim a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach